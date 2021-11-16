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تعليم ينبع يستهدف 685 من الطلبة الموهوبين في حزمة من البرامج الإثرائية والإرشادية

تعليم ينبع يستهدف 685 من الطلبة الموهوبين في حزمة من البرامج الإثرائية والإرشادية

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تعليم ينبع يستهدف 685 من الطلبة الموهوبين في حزمة من البرامج الإثرائية والإرشادية

تعليم ينبع يستهدف 685 من الطلبة الموهوبين في حزمة من البرامج الإثرائية والإرشادية
إدارة تعليم ينبع
http://almnatiq.net/?p=1067905
المناطق ـ واس:

نفذ قسم الموهوبين بتعليم ينبع، حزمة من البرامج الإثرائية والإرشادية (الحضورية و المتزامنة) التي استهدفت 685 طالباً في مختلف المراحل الدراسية ؛ لتعزيز تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلبة الموهوبين، وتعريفهم بالبرامج والمنافسات وطرق الاستفادة منها، وإكساب الطالب الموهوب المهارات اللازمة لأن يواصل تعليمه بنفسه مدى الحياة.

وذكر رئيس قسم الموهوبين بتعليم ينبع حامد بن حسن جحيو، أن وزارة التعليم تكثف جهودها في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة في الاستثمار في المواهب لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، ورفع مستوى جودة الأداء وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي تحقيقًا المستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن البرامج التي نظمها القسم تضمنت: تنفيذ البرنامج الإرشادي “المنافسة، والخبرة التعليمية” في متوسطة بلال بن رباح، وتنفيذ برنامج “خرائط المفاهيم وتنظيم الأفكار ” في مركز الموهوبين بينبع النخل، كما تم تنفيذ “برنامج التعلم الذاتي إلكترونياً” للمرحلة الثانوية عبر برنامج زووم، مشيراً إلى استمرار القسم في تقديم البرامج الإثرائية والإرشادية للطلبة الموهوبين طوال العام الدراسي، بهدف توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار، وإعداد وتدريب الطلبة الموهوبين وتأهيلهم للمستقبل، وإكسابهم مهارات القرن الـ 21.

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