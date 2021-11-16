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أسباب متلازمة القدم الحارقة الخطيرة وطرق علاجها

أسباب متلازمة القدم الحارقة الخطيرة وطرق علاجها
http://almnatiq.net/?p=1067912
المناطق- وكالات:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، إن متلازمة القدم الحارقة (Burning Foot Syndrome) تعني الشعور بسخونة وحرقان في الأقدام، بالإضافة إلى الوخز والحكة والألم والحساسية للمس وزيادة إفرازات العرق، علما بأن هذه الأعراض تظهر ليلا بصفة خاصة.

وأوضحت الرابطة، أن متلازمة القدم الحارقة ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، وتتمثل الأسباب البسيطة في ارتداء أحذية ضيقة والإجهاد الشديد للأقدام.

أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في الاعتلال العصبي المتعدد التصلب العصبي المتعدد وداء السكري وقصور الغدة الدرقية ونقص فيتامين B12 مرض الشريان المحيطي.

ويتم مواجهة متلازمة القدم الحارقة من خلال علاج المرض المسبب لها، إلى جانب بعض التدابير، التي تساعد على تخفيف المتاعب مثل حمام القدم البارد ورفع القدم.

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