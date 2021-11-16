جمل هائج يهاجم راعيه ويأكل رأسه (فيديو)

محررو المناطق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قتل جمل هائج، راعيه بعدما أكل رأسه في الإمارات. وبحسب رواد مواقع التواصل، فإن الجمل كان في حالة هياج شديدة وهاجم رجلًا باكستاني وبرك عليه حتى توفي.

ويظهر الفيديو، الجمل وهو يحطم بوابة الشبك بعنف رغم إصابته في وجهه نتيجة ذلك، في وقت عبر فيه المغردون عن حزنهم لمقتل الراعي.

والجمل هو حيوان من رتبة شفعيات الأصابع، من فصيلة الجمليات. يشتهر بالكتلة الدهنية على ظهره التي تسمى السنام، ويسمى شعر الجمل بالوبر. تنقسم الجمال (أو الإبل أو النوق) على نوعين: الجمل العربي: وله سنام واحد، ويعيش بمناطق شمال أفريقيا والصحراء الكبرى والشرق الأوسط وصحراء الربع الخالي. الجمال ذات السنامين، التي تعيش في منطقة آسيا الوسطى.

وقد يطلق مصطلح الجمل على أشباه الجمال من فصيلة الجمليات، وهي: الجمال الحقيقية (الجمل العربي والجمل ذو السنامين) وأشباه الجمال الأربع الجنوب أمريكية وهي: اللاما والألبكة والغوناق والفيكونيا.

متوسط مأمول الحياة للجمل هو 30 إلى 40 سنة. وطول الجمل كامل النمو هو 1.85م عند الأكتاف، و2.15 م عند السنام.يرتفع السنام لحوالي 76سم عن الجسم. وتصل سرعة الإبل إلى 65 كيلومتر في الساعة، ويمكنها أن تستمر على سرعة 40 كم/ساعة. والجمل حيوان سريع الانقياد ينهض بالحمل الثقيل ويبرك به.