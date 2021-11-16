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مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأخضر

مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأخضر

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مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأخضر

مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأخضر
السعودية ضد فيتنام
http://almnatiq.net/?p=1067921
محررو المناطق:

يخوض اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني مباراة مهمة أمام المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم 2022.

والخميس الماضي، تعادل الأخضر أمام مضيفه المنتخب الأسترالي بدون أهداف ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتربع المنتخب الوطني على عرش صدارة المجموعة الثانية  برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:  السعودية – 13 نقطة، و أستراليا – 10 نقاط، واليابان – 9 نقاط، وعمان – 7 نقاط، والصين -4 نقاط، وفيتنام- بلا نقاط.

موعد مباراة السعودية ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022

تقام مباراة الأخضر أمام المنتخب الفيتنامي في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنقل مباراة السعودية وفيتنام على  شبكة قنوات “SSC” ومنصة شاهد، إضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات فقط.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني أمام فيتنام

ويغيب عن المنتخب الوطني عدة أسماء في مقدمتهم محمد العويس، وعبد الله مادو، وياسر الشهراني ومحمد الكويكبي، وفواز القرني. ومن المنتظر أن يدفع الفرنسي إيرفي رينارد بالتشكيل التالي لمواجهة فيتنام:

  • حراسة المرمى: محمد الربيعي.
  • خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.
  • خط الوسط : محمد كنو، عبد الإله المالكي، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد.
  • الهجوم: فراس البريكان.
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