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هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل

هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل

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هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل

هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل
تناول البيض قد يسبب سرطان البروستاتا
http://almnatiq.net/?p=1067940
المناطق- وكالات:

قالت دراسة حديثة، إن البيض، الذي يعد جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة كبيرة.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا التس نشرت نتايج الدراسة، فإن الإفراط في تناول عنصر الكولين، الموجود في البيض، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70%.

وذكرت الدراسة، أن الاستهلاك اليومي الموصى به من الكولين هو نحو 450 ملجم في اليوم للبالغين، وهي الكمية الموجودة في ثلاث بيضات. وتعتبر اللحوم والدواجن والحليب أيضًا مصادر غنية بالكولين.

ويعد البيض من المصادر المهمة لطعام الإنسان. فقد تَعوّد الإنسان أكل بيض الكثير من أصناف الحيوانات المختلفة منذ آلاف السنين، بما في ذلك الطيور والزواحف، والبرمائيات، والأسماك.

تتكون بيضة الطيور والزواحف من قشرة واقية، تحتوي زلال (بياض البيض) ومح البيض (صفار البيض) داخل أغشية رقيقة متباينة. بيض الدجاج والبط والسمان والبطارخ والكافيار هي أنواع من البيض مفضلة لدي الكثير من البشر، لكن بيض الدجاج هو البيض الأكثر استهلاكًا من قبل الإنسان.

وقد أدى الطعم الجيد للبيض والاستخدامات العديدة له في تحضير أنواع مختلفة مِنْ الطعام إلى زيادةِ استهلاكِ البيضَ في العالمِ سنة بعد أخرى.

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