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“الشؤون البلدية” تكشف أبرز المخالفات بقاعات الأفراح والمناسبات لإجراءات كورونا

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“الشؤون البلدية” تكشف أبرز المخالفات بقاعات الأفراح والمناسبات لإجراءات كورونا

“الشؤون البلدية” تكشف أبرز المخالفات بقاعات الأفراح والمناسبات لإجراءات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1067943
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال جولاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس  كورونا عن أبرز المخالفات التي تم رصدها.

وأوضحت “الشؤون البلدية” في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أبرز المخالفات والتي جاءت كالتالي:ـ
ــ  عدم وجود نقطة فحص عند المدخل الرئيس للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا).
ــ عدم التزام الزوار والعاملين في القاعات، بارتداء الكمامة.

 

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