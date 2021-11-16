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“التجارة” بمنطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية لمكافحة التستر التجاري

“التجارة” بمنطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية لمكافحة التستر التجاري

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“التجارة” بمنطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية لمكافحة التستر التجاري

“التجارة” بمنطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية لمكافحة التستر التجاري
http://almnatiq.net/?p=1067952
المناطق- واس:

نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة مكة المكرمة اليوم، جولات تفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات المشاركة المتمثلة في وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الحملة التصحيحية التي تستمر حتى شهر فبراير ٢٠٢٢م. يُذكر أن هذه الحملات الرقابية تستمر خلال الأسابيع القادمة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

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