احدث الأخبار

ما حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع؟.. الشيخ السند يجيب
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ131.14 ريال
أبرز المواد
 “شؤون المسجد النبوي” تبحث تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات
أبرز المواد
 بـ 12,670 جولة.. أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا
المناطق
 نجم الأهلي محمد المجحد يكشف عن أزمات النادي: “عشنا عامين في بيئة طاردة للاعبين”
أبرز المواد
 مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق (فيديو)
أبرز المواد
 هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل
أبرز المواد
 أمانة الأحساء: ضبط مزرعة تُجهز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات
المناطق
 تحذيرات طبية.. ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير
أبرز المواد
 “الصخري” يعلن موعد بداية المواسم خلال فصل الشتاء 
أبرز المواد
 “تعليم عنيزة” تعتمد مبادرة الخارطة المدرسية الرقمية للمدارس والمرافق التعليمية
المناطق
 تدخل جراحي ناجح بمستشفى حفر الباطن المركزي لمصاب في حادث سير
المناطق
ما حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع؟.. الشيخ السند يجيب

ما حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع؟.. الشيخ السند يجيب

أبرز المواد
تراجع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ131.14 ريال

تراجع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ131.14 ريال

أبرز المواد
“شؤون المسجد النبوي” تبحث تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات

“شؤون المسجد النبوي” تبحث تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات

أبرز المواد
بـ 12,670 جولة.. أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

بـ 12,670 جولة.. أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا

المناطق

ما حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع؟.. الشيخ السند يجيب

ما حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع؟.. الشيخ السند يجيب
الشيخ عبدالرحمن السند
http://almnatiq.net/?p=1067965
محررو المناطق:

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع الطلاق؟

وقال “السند” في تصريحات عبر قناة ” الرسالة”: إن النبي ﷺ قال: “قد عفي لي من أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل بها أو تتكلم”، مشيرا إلى أن حديث النفس معفو عنه ولا يقع له الأثر لا من ناحية الحكم التكليفي أو الوضعي أو الإثم على ما فعل، مضيفًا الله سبحانه وتعالي قال في سورة البقرة”لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ”.

 

وأكد أنه لا يؤاخذ بحديث النفس، وبهذا فإن من حدث نفسه بطلاق امرأته دون أن يتكلم أو يكتب أو يعمل بها فإن الطلاق هنا لا يقع، داعيا الأزواج بضرورة التعوذ بالله تعالى من تلك الوساوس لأنها من الشيطان.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

رئيس “الأمر بالمعروف” يطلق برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” بالباحة

رئيس “الأمر بالمعروف” يطلق برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” بالباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*