ما حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع؟.. الشيخ السند يجيب

محررو المناطق:

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم من تحدثه نفسه بطلاق زوجته دون أن ينطق به هل يقع الطلاق؟

وقال “السند” في تصريحات عبر قناة ” الرسالة”: إن النبي ﷺ قال: “قد عفي لي من أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل بها أو تتكلم”، مشيرا إلى أن حديث النفس معفو عنه ولا يقع له الأثر لا من ناحية الحكم التكليفي أو الوضعي أو الإثم على ما فعل، مضيفًا الله سبحانه وتعالي قال في سورة البقرة”لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ”.

وأكد أنه لا يؤاخذ بحديث النفس، وبهذا فإن من حدث نفسه بطلاق امرأته دون أن يتكلم أو يكتب أو يعمل بها فإن الطلاق هنا لا يقع، داعيا الأزواج بضرورة التعوذ بالله تعالى من تلك الوساوس لأنها من الشيطان.