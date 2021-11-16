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نجم الأهلي محمد المجحد يكشف عن أزمات النادي: “عشنا عامين في بيئة طاردة للاعبين”

نجم الأهلي محمد المجحد يكشف عن أزمات النادي: “عشنا عامين في بيئة طاردة للاعبين”

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نجم الأهلي محمد المجحد يكشف عن أزمات النادي: “عشنا عامين في بيئة طاردة للاعبين”

نجم الأهلي محمد المجحد يكشف عن أزمات النادي: “عشنا عامين في بيئة طاردة للاعبين”
http://almnatiq.net/?p=1067972
محررو المناطق:

صدم لاعب النادي الأهلي، محمد المجحد، جماهير الأهلي، بعدما تحدث عن الأجواء داخل النادي في الفترة الماضية، والتي اعتبرها بيئة طاردة للاعبين.

ويلعب المجحد البالغ من العمر 23 عامًا، مع الأهلي، منذ صيف 2019، عندما انضم، قادمًا من نادي الفتح، خاض خلالها 11 مباراة بالدوري هذا الموسم بدقائق لعب 484 دقيقة وسجل هدفا بشباك الفيصلي.

وقال لاعب الأهلي، في تصريحات متلفزة، إن فترة الرئيس السابق عبد الإله مؤمنة، شهدت سوء وضع في فريق كرة القدم بالأهلي، متابعا: “عشنا عامين في بيئة طاردة للاعبين”.

وتابع: “حديث المدرب بيسنيك هاسي وموسى المحياني أعادا لي الروح للعب وتقديم الأفضل هذا الموسم، وهاسي طلب مني نسيان الفترة الماضية وهذا منحني دفعة معنوية”.

وأضاف صاحب ال23 عاما: “عدم اللعب لموسم كامل يسبب ضغطا نفسيا، والتشكيك في الإمكانيات، وموسى المحياني (فاهم كورة) ويعرف كيف يجهز اللاعب نفسيا، واللاعب يحتاج إلى إدارة قوية وواضحة وتلتزم بالوعود مع اللاعبين”.

وأكمل: ” نحن كلاعبين مرتاحون حاليا مع تولي ماجد النفيعي إدارة النادي، فالوعود صادقة، وقبل موسمين كانت البيئة في النادي الأهلي طاردة للاعبين، والآن الوضع مختلف تماما مع إدارة النفيع”.

وتابع: “الفرق بين الإدارة السابقة والحالية هو الإمكانيات المادية والإدارية، وسابقا كنا كلاعبين نريد تنفيذ الوعود من الإدارة السابقة، وإذا لا توجد لديك القدرة لا تعد بشيء”.

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