أمانة الأحساء: ضبط مزرعة تُجهز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات

المناطق - المنطقة الشرقية:

تمكنت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف، من ضبط مزرعة تقوم بتجهيز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات لبيعها في الأسواق.

جاء ذلك في خلال الجولات الميدانية التي قامت بها أمانة الأحساء، وبالتعاون مع اللجنة الميدانية للمحافظة على الواحة.

وأوضحت “أمانة الأحساء” أنه تم إغلاق الموقع وإتلاف المضبوطات مع تطبيق الإجراءات النظامية.

#أمانة_الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف خلال الجولات الميدانية وبالتعاون مع اللجنة الميدانية للمحافظة على الواحة تم ضبط مزرعة تقوم بتجهيز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات لبيعها في الاسواق حيث تم اغلاق الموقع وإتلاف المضبوطات مع تطبيق الاجراءات النظامية بحقه.@saudimomra pic.twitter.com/55ewdLhYho — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) November 16, 2021