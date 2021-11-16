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أمانة الأحساء: ضبط مزرعة تُجهز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات

أمانة الأحساء: ضبط مزرعة تُجهز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات
http://almnatiq.net/?p=1067978
المناطق - المنطقة الشرقية:

تمكنت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف، من ضبط مزرعة تقوم بتجهيز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات لبيعها في الأسواق.

جاء ذلك في خلال الجولات الميدانية التي قامت بها أمانة الأحساء، وبالتعاون مع اللجنة الميدانية للمحافظة على الواحة.
وأوضحت “أمانة الأحساء” أنه تم إغلاق الموقع وإتلاف المضبوطات مع تطبيق الإجراءات النظامية.

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