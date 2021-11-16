احدث الأخبار

مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق (فيديو)
أبرز المواد
 هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل
أبرز المواد
 أمانة الأحساء: ضبط مزرعة تُجهز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات
المناطق
 تحذيرات طبية.. ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير
أبرز المواد
 “الصخري” يعلن موعد بداية المواسم خلال فصل الشتاء 
أبرز المواد
 “تعليم عنيزة” تعتمد مبادرة الخارطة المدرسية الرقمية للمدارس والمرافق التعليمية
المناطق
 تدخل جراحي ناجح بمستشفى حفر الباطن المركزي لمصاب في حادث سير
المناطق
 “التجارة” بمنطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية لمكافحة التستر التجاري
أبرز المواد
 مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأخضر
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تكشف أبرز المخالفات بقاعات الأفراح والمناسبات لإجراءات كورونا
أبرز المواد
 إنفلونزا الطيور يثير رعب العالم مجددًا.. وتحذيرات من انتشاره بآسيا وأوروبا
أبرز المواد
 ضبط شخص نشر تسجيلاً صوتيًا منافيًا للآداب العامة بمنطقة القصيم
محليات
مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق (فيديو)

مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق (فيديو)

أبرز المواد
هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل

هل الإفراط في تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا؟.. دراسة توضح التفاصيل

أبرز المواد
أمانة الأحساء: ضبط مزرعة تُجهز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات

أمانة الأحساء: ضبط مزرعة تُجهز المكسرات في بيئة غير مطابقة للاشتراطات

المناطق
تحذيرات طبية.. ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير

تحذيرات طبية.. ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير

أبرز المواد

مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق (فيديو)

مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق (فيديو)
المركبات ذاتية القيادة
http://almnatiq.net/?p=1067983
محررو المناطق:

كشف المختص في قطاع التأمين، إياد اللهيبي، أن المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق، مشددا أن أغلب الحوادث ناتجة عن أخطاء بشرية.

وقال اللهيبي في تصريحات متلفزة، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتج هو التغطية التأمينية حتى يتم استخدامها بأريحية من قبل العموم، مشيرا إلى أن المركبات ذاتية القيادة تقل خطورتها في الحوادث بنسبة 90%، لأن غالبية الحوادث تنتج عن أخطاء بشرية، وهو ما سيؤدي إلى اختلاف تقدير التسعير والخدمات الاكتوارية.

وبحسب اللهيبي، فإن المملكة سبقت العديد من الدول في هذه الخطوة من خلال طرح المنتج التأميني، لافتا إلى أن ذلك يدل على استباقية التشريعات في سوق التأمين المحلي.

وأشار المختص في قطاع التأمين، إلى أنه كان هناك تجارب على تلك المركبات لمدة سنة في عدة مدن، منها جدة والرياض والدمام، وهو ما يستوجب أن يكون لها منتج تأميني قبل تداولها.

Advertisements

روابط ذات صلة

ضبط قائد شاحنة توقف بوسط الطريق العام معرضا حياته والآخرين للخطر

ضبط قائد شاحنة توقف بوسط الطريق العام معرضا حياته والآخرين للخطر
فيديو يوثق لحظة اقتحام مركبة لأحد المطاعم في جدة

فيديو يوثق لحظة اقتحام مركبة لأحد المطاعم في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*