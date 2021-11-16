مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق (فيديو)

محررو المناطق:

كشف المختص في قطاع التأمين، إياد اللهيبي، أن المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق، مشددا أن أغلب الحوادث ناتجة عن أخطاء بشرية.

وقال اللهيبي في تصريحات متلفزة، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتج هو التغطية التأمينية حتى يتم استخدامها بأريحية من قبل العموم، مشيرا إلى أن المركبات ذاتية القيادة تقل خطورتها في الحوادث بنسبة 90%، لأن غالبية الحوادث تنتج عن أخطاء بشرية، وهو ما سيؤدي إلى اختلاف تقدير التسعير والخدمات الاكتوارية.

وبحسب اللهيبي، فإن المملكة سبقت العديد من الدول في هذه الخطوة من خلال طرح المنتج التأميني، لافتا إلى أن ذلك يدل على استباقية التشريعات في سوق التأمين المحلي.

وأشار المختص في قطاع التأمين، إلى أنه كان هناك تجارب على تلك المركبات لمدة سنة في عدة مدن، منها جدة والرياض والدمام، وهو ما يستوجب أن يكون لها منتج تأميني قبل تداولها.

فيديو | مختص في قطاع التأمين: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق لأن أغلب الحوادث ناتجة عن أخطاء بشرية#الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/K7geuvNrct — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2021