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تراجع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ131.14 ريال

تراجع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ131.14 ريال

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تراجع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ131.14 ريال

تراجع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بالمملكة.. الجرام يبدأ بـ131.14 ريال
http://almnatiq.net/?p=1067994
المناطق- وكالات:

سجلت أسعار الذهب في سوق المملكة تراجعا طفيفا بالتعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، رغم استقرار أداء المعدن النفيس عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، نحو 224.82 ريال (59.94 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 196.72 ريال (52.45 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة، عند فتح التعاملات، إلى نحو 168.62 ريال (44.95 دولار)، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 131.14 ريال (34.96 دولار).

من ناحية أخرى، سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضا إلى نحو 6.992 ريال (1864 دولارًا)، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 1574 ريالًا (419.58 دولار).

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