“شؤون المسجد النبوي” تبحث تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات

محررو المناطق:

تعتزم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيد مشروع الوصول الشامل، الذي يهدف إلى تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات في المسجد النبوي بسهولة ويسر؛ وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات لهذه الفئة من قاصدي المسجد النبوي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بالوكالة المهندس محمد بن علي فقيهي، بحث أمس، مع ممثلي عدد من الجمعيات المختصة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، جوانبَ الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي.

كذلك، إنشاء مصليات في جميع المناطق داخل أروقة المسجد النبوي، سعيًا لتقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة؛ لتمكينهم من أداء العبادة بكل يسر وسهولة منذ وصولهم للمسجد النبوي وحتى مغادرتهم.