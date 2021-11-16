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بعد شكاوى عديدة.. “تويتر” يحل مشكلة سببت إزعاجًا للمستخدمين

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بعد شكاوى عديدة.. “تويتر” يحل مشكلة سببت إزعاجًا للمستخدمين

بعد شكاوى عديدة.. “تويتر” يحل مشكلة سببت إزعاجًا للمستخدمين
تويتر
http://almnatiq.net/?p=1068008
المناطق- وكالات:

كشف موقع تويتر، عن توفر ميزة جديدة، ستنال إعجاب المستخدمين، خاصة وأنها شكلت إزعاجا لعدد كبير منهم خلال الفترة الماضية.

وأعلنت شركة “تويتر” عبر حساب الدعم الخاص بها، طرحها تحديثًا لتطبيقاتها يمكنه الاحتفاظ بالتغريدات، لحين رغبة المستخدم في تحديث شريط الأخبار الخاص به.

وسبق أن اشتكى عدد كبير من مستخدمي تويتر من وجود مشكلة اختفاء التغريدات فجأة أثناء قراءتها؛ مما أصابهم بالانزعاج.

 

وبحسب تويتر، يعمل التحديث على إبقاء التغريدات التي وقفتَ عليها ولم تُكمل قراءتها، لحين تمريرك إلى الأسفل أو الأعلى وإنهائك قراءة التغريدة.

 

وذكرت شركة “تويتر” أن التحديث جرى طرحه أولًا على إصدار الويب، وسيتم طرحه على إصداري “أندرويد” و”آي أو إس” في وقت لاحق.

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