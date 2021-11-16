متحدث الأرصاد: حالة مطرية قادمة على عدة مناطق.. ويحدد موعدها

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أمطار قادمة على مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1068030
محررو المناطق:

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن هناك فرصة لتكون حالة ماطرة قادمة الأسبوع المقبل على عدد من مناطق المملكة.

وأضاف القحطاني في تصريحات متلفزة: “غدًا هو اليوم الخامس والأخير للحالة الماطرة التي شملت عدة مناطق حول المملكة، ومتبقٍ يوم واحد، فهناك فرصة لهطول أمطار متوسطة”.

وتابع: “هناك فرصة حالة ماطرة الأسبوع المقبل، قد تؤثر على الأجزاء الساحلية، وتشمل أجزاءً من حائل والشرقية والرياض”، لافتا إلى أنه “يجب أخذ الحيطة والحذر، ويجب على الجميع اتباع الإرشادات المعلنة، ويجب الحرص على متابعة أخبار الطقس عبر المركز الوطني للأرصاد”.

 

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