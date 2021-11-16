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استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذه العادات (فيديو)

استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذه العادات (فيديو)

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استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذه العادات (فيديو)

استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذه العادات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1068048
محررو المناطق:

كشف الدكتور فهد الجريبة، استشاري ورئيس وحدة الغدد الصماء وسكري الأطفال، الفرق بين الخمول والكسل، مشيرًا إلى عادات النوم والسهر تؤثر بشكل كبير على النشاط البدني.

وقال الجريبة، في تصريحات متلفزة: “فيه كسل وخمول، لكن أكثر من الناس يستخدم هذه العبارة لوصف كل الحالات لكن طبيًا يمكن التفريق بينهما بسهولة”.

وأضاف: “الكسل يعني ما عندى مزاج إني أسوى شيء، لكن عندي القدرة الجسدية التي تمكني من فعل ذلك، لكن الخمول يكون هو عدم وجود القدرة الجسدية من الأساس”.

وتابع: “الكسل مكتسب، من أسبابه عدم أخذ قسط كاف من النوم، هذه من أهم أسباب الكسل والخمول، وكتير من الناس يسهرون ويستيقظ بدري فيروح الدوام فميخدش القدر الكافي من النوم، فيكون هناك لخبطة في مواعيد النوم، وهذا يؤثر سلبا على انتاجية الفرد في العمل وتحصيل الطلاب للدراسة”.

وحول لماذا يظهر الكسل أكثر لدى المراهقين، بين الجريبة، أن “في المراهقة يكون هناك فترة تغيير الهرمونات وهي تؤثر على مستوى النشاط، لأن المراهق يكون عنده تفكير ذهني كبير ويؤثر على نشاطه البدني”.

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