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فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع

فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع

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فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع

فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع
http://almnatiq.net/?p=1068055
محررو المناطق:

ينوي مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هيرفي رينارد، الدفع بالنجم فراس البريكان، لقيادة هجوم الأخضر في مواجهة فيتنام اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يلعب الأخضر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد

قلب الهجوم: فراس البريكان

ويخوض اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني مباراة مهمة أمام المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم 2022. والخميس الماضي، تعادل الأخضر أمام مضيفه المنتخب الأسترالي بدون أهداف ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع المنتخب الوطني على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف. ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: السعودية – 13 نقطة، و أستراليا – 10 نقاط، واليابان – 9 نقاط، وعمان – 7 نقاط، والصين -4 نقاط، وفيتنام- بلا نقاط.

موعد مباراة السعودية ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022

تقام مباراة الأخضر أمام المنتخب الفيتنامي في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنقل مباراة السعودية وفيتنام على شبكة قنوات “SSC” ومنصة شاهد، إضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات فقط.

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