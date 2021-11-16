برواتب تصل لـ 15 ألف ريال.. 1700 إعلان وظيفي لحملة كافة المؤهلات في المملكة

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن طرح أكثر من (1700) إعلان وظيفي لحملة (كافة المؤهلات) للعمل بمختلف مناطق بالمملكة لدى كبرى الشركات والمنشآت في المملكة، وذلك من خلال برنامج “توطين”، وبرواتب تصل 15 ألف ريال.

وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

مجالات العمل:

1- وظائف إدارية

2- وظائف فنية

3- وظائف تقنية

4- وظائف هندسية

5- وظائف صحية وطبية

6- وظائف خدمة عملاء

7- وظائف أمنية وحراسات

8- وغيرها من المجالات المتنوعة.

بعض المسميات الوظيفية:

1- اختصاصي معالجة الاشعة.

2- اختصاصي معالجة طبيعية.

3- أخصائي مختبر.

4- مندوب مشتريات.

5- كاتب استقبال عام.

6- مشرف عمال.

7- محاسب زبائن.

8- محاسبة.

9- مدير تسويق.

10- مدير مبيعات.

11- مندوب مبيعات.

12- كاتب ادخال بيانات.

13- مشرف مخزون.

14- مدير خدمة عملاء.

15- موظف اداري.

16- مدير مشاريع.

17- مدير حساب.

18- مسؤول دعم فني.

19- طاقم خدمة.

20- اخصائي تسويق.

21- طبيب عام اسنان.

22- اختصاصي تمريض عام.

23- أخصائي مكافحة عدوى.

24- سجلات طبية.

25- الاختصاصيون في التغذية.

* بالإضافة للعديد من الوظائف القيادية والإدارية في مختلف المجالات.

وكشفت الموارد البشرية، أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب وذلك عبر بوابة التوظيف لبرنامج التوطين.

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