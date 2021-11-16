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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط: عمل إرهابي

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط: عمل إرهابي
http://almnatiq.net/?p=1068057
المناطق ـ واس:

دانت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المملكة.

وأكد بيان الوزارة، وقوف البحرين مع المملكة  في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وصارم تجاه تلك الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة.

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