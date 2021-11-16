استمرت 5 سنوات كاملة.. مواطن يروي تفاصيل معاناته في إلغاء السجل التجاري (فيديو)

محررو المناطق:

كشف الكاتب الصحفي، عبد القادر البلوي، عن المعاناة التي عاشها من أجل التخلص من السجل التجاري الذي أصدره.

وأبان في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه كان يرغب في دخول عالم التجارة فقام بإنشاء سجل تجاري، موضحاً أن ذلك لم يستغرق سوى بضع ثوان أو بنقرة واحدة على حد وصفه، من خلال الخدمة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

وأضاف أنه لم يستكمل مشواره في مشروعه التجاري فقرر إلغاء السجل لكنه تفاجأ بالعديد من الصعوبات، ودخل في دوامة كبيرة امتدت لخمس سنوات، حيث أن إلغاء السجل التجاري يمر بالعديد من الإجراءات المعقدة.

فيديو | الكاتب الصحفي عبد القادر البلوي: خمس سنوات في دوامة من أجل التخلص من سجل تجاري واحد والعملية معقدة#الراصد pic.twitter.com/vsREH0iYXF — الراصد (@alraasd) November 15, 2021