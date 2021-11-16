بتكلفة 116 مليون ريال.. تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بـ8 أحياء في طريف 

محررو المناطق:

أعلنت شركة المياه الوطنية بمنطقة الحدود الشمالية، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية في مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بمحافظة طريف، بتكلفة تجاوزت 116 مليون ريال.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز منظومة الخدمات البيئية، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات في هذه الأحياء، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن سكانها.



ودعت الإدارة العامة لخدمات المياه في محافظة طريف ملاك العقارات لطلب خدمة الارتفاق بخدمة الصرف الصحي عبر منصاتها الرقمية ممن لم يستفيدوا منها حتى الآن، مبينةً أنها نفذت نحو 4176 توصيلة صرف صحي، يستخدم أكثر من 41 ألف مستفيد جديد.

وأوضحت أن مشروع شبكة الصرف الصحي الذي أنجزت مرحلته الثانية في محافظة طريف سيخدم أحياء: الورود وسلطانه واليرموك والصالحية والعروبة والروابي والخليج والفيصلية.

وأضافت الشركة، أن هذه المرحلة تكلفتها تجاوزت 116 مليون ريال، إذ تضمنت تنفيذ شبكات بطول 114,610 أمتار طولية، ونحو 6,467 مترًا طوليًا الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه الصرف الصحي، مؤكدةً حرصها على تقديم خدماتها للجميع في وقت قياسي، وتنفيذ المشاريع بوتيرة متسارعة، بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة، برفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة للمواطنين.