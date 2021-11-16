احدث الأخبار

بتكلفة 116 مليون ريال.. تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بـ8 أحياء في طريف 
محليات
 فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع
أبرز المواد
 برواتب تصل لـ 15 ألف ريال.. 1700 إعلان وظيفي لحملة كافة المؤهلات في المملكة
وظائف
 استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذه العادات (فيديو)
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط: عمل إرهابي
محليات
 متحدث الأرصاد: حالة مطرية قادمة على عدة مناطق.. ويحدد موعدها
أبرز المواد
 الصحة تعتمد مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ
أبرز المواد
 هل قيادة مركبة الغير بدون تفويض تعتبر مخالفة؟.. “المرور” يجيب
محليات
 “الجوازات”: يمكن نقل كفالة عامل من كفيل لآخر.. ولكن بشرط
أبرز المواد
 “يأكلان الملح و اللحم النيئ”.. مأساة الطفلين “أهله ومبشر” بعد إصابتهما بمرض نادر
أبرز المواد
 في وقت قياسي.. تطهير وتعقيم سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة فقط (فيديو)
محليات
 مصادرة 20 طناً من الحديد والأخشاب في حملة بالعاصمة المقدسة
المناطق
بتكلفة 116 مليون ريال.. تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بـ8 أحياء في طريف 

بتكلفة 116 مليون ريال.. تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بـ8 أحياء في طريف 

محليات
فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع

فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع

أبرز المواد
برواتب تصل لـ 15 ألف ريال.. 1700 إعلان وظيفي لحملة كافة المؤهلات في المملكة

برواتب تصل لـ 15 ألف ريال.. 1700 إعلان وظيفي لحملة كافة المؤهلات في المملكة

وظائف
استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذه العادات (فيديو)

استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذه العادات (فيديو)

أبرز المواد

بتكلفة 116 مليون ريال.. تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بـ8 أحياء في طريف 

بتكلفة 116 مليون ريال.. تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بـ8 أحياء في طريف 
http://almnatiq.net/?p=1068068
محررو المناطق:

أعلنت شركة المياه الوطنية بمنطقة الحدود الشمالية، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية في مشروع شبكات الصرف الصحي في 8 أحياء بمحافظة طريف، بتكلفة تجاوزت 116 مليون ريال.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز منظومة الخدمات البيئية، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات في هذه الأحياء، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن سكانها.


ودعت الإدارة العامة لخدمات المياه في محافظة طريف ملاك العقارات لطلب خدمة الارتفاق بخدمة الصرف الصحي عبر منصاتها الرقمية ممن لم يستفيدوا منها حتى الآن، مبينةً أنها نفذت نحو 4176 توصيلة صرف صحي، يستخدم أكثر من 41 ألف مستفيد جديد.
وأوضحت أن مشروع شبكة الصرف الصحي الذي أنجزت مرحلته الثانية في محافظة طريف سيخدم أحياء: الورود وسلطانه واليرموك والصالحية والعروبة والروابي والخليج والفيصلية.
وأضافت الشركة، أن هذه المرحلة تكلفتها تجاوزت 116 مليون ريال، إذ تضمنت تنفيذ شبكات بطول 114,610 أمتار طولية، ونحو 6,467 مترًا طوليًا الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه الصرف الصحي، مؤكدةً حرصها على تقديم خدماتها للجميع في وقت قياسي، وتنفيذ المشاريع بوتيرة متسارعة، بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة، برفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة للمواطنين.

Advertisements

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية
تكليف نمر الشبل رئيسًا تنفيذيًا لشركة المياه الوطنية

تكليف نمر الشبل رئيسًا تنفيذيًا لشركة المياه الوطنية
أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)

أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*