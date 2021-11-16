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الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيات وتصادر بضاعتهن ( فيديو)

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيات وتصادر بضاعتهن ( فيديو)
تعتدي على فلسطينيات وتصادر بضاعتهن
http://almnatiq.net/?p=1068087
المناطق - وكالات:

نشر الحساب الرسمي لفضائية “الأقصى” على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظة اعتداء جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيات.

وأبان المقطع أن جندي من قوات الاحتلال اعتدى على سيدات فلسطينيات في شارع صلاح الدين بالقدس وصادر بضاعتهن.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تنظم يومياً اقتحامات منظمة لعشرات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.

 

 


 

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