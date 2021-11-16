عراقي تحول للمسيحية.. تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير ليفربول الإرهابي

المناطق- وكالات:

تمكنت الشرطة البريطانية، من تحديد هوية الانتحاري منفذ التفجير الإرهابي، أمام مستشفى نسائي في ليفربول، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الانتحاري، يدعى عماد جميل السوايلمين، ويلقب بـ”إنزو ألميني”، يبلغ من العمر 32 عاما، مشيرة إلى أنه طالب لجوء ونشأ في العراق قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة قبل سنوات.

كانت الشرطة البريطانية، أعلنت أمس الاثنين، أن الانفجار الذي شهدته مدينة ليفربول، حادث إرهابي، مؤكدة أن انفجار السيارة الأجرة ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب لقي مصرعه.

وذكرت “ديلي ميل” أن “ألميني” تحول من الإسلام إلى المسيحية، في الكاتدرائية الأنجليكانية في ليفربول قبل أربع سنوات وتحديدًا عام 2017، ويعتقد أنه أراد مهاجمة الكاتدرائية.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء “ألميني”، أنه ولد لأب سوري وأم عراقية، وقضى جزءًا كبيرًا من حياته في العراق.

وفي عام 2014، ألقي القبض “ألميني”، وذلك للكشف على قواه العقلية، بعد اتهامه بحيازته سكينًا كبيرًا لرفض طلب لجوئه في عام 2014، بسبب صحته العقلية، وتم إيداعه المستشفى لعدة أشهر.