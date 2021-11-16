لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية

محررو المناطق:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن ‏تنبيه مهم لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض.

وقالت في تغريدة على “تويتر”،ـ إنه ينبغي على مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلّ من ( المجمعة – رماح )، توخي الحذر ، حيث ستشهد المنطقة رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلّ من ( المجمعة – رماح ) ، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله رياح نشطة و سحب رعدية ممطرة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع . pic.twitter.com/QNX1M4bbMP — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) November 16, 2021

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.