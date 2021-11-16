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لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية

لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية

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لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية

لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية
http://almnatiq.net/?p=1068119
محررو المناطق:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن ‏تنبيه مهم لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض.

وقالت في تغريدة على “تويتر”،ـ إنه ينبغي على مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلّ من  ( المجمعة – رماح )، توخي الحذر ، حيث ستشهد المنطقة رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.

 

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