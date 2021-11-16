سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)

محررو المناطق:

كشف سفير المملكة السابق لدى لبنان علي عواض عسيري، عن شرط وحيد لوقف التصعيد الخليجي على الحكومة اللبنانية.

وقال في مداخلة مع “الإخبارية”، إن التصعيد الخليجي سيتوقف حال تغير سلوك الحكومة اللبنانية المسيطر عليها حزب الله اللبناني .

ونفى عسيري أن يكون اللبنانيون في المملكة مهددين، قائلا: “حوالي 350 ألف لبناني يقيمون في المملكة من جميع الطوائف، والمؤسسات التي يمتلكوها تقدر قيمتها بنحو 125 مليار دولار، وعايشين كأنهم في بلادهم لم يهددهم أحد”.

#المشهد_اللبناني -السفير السعودي السابق في لبنان: التصعيد الخليجي يتوقف على سلوك العهد وحزب الله

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