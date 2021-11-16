احدث الأخبار

“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 
وظائف
 سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)
أبرز المواد
 لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية
أبرز المواد
 عراقي تحول للمسيحية.. تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير ليفربول
أبرز المواد
 “الصحة”: 97 % من مصابي كورونا في المملكة لم يكملوا التحصين
أبرز المواد
 الإصابات تتجاوز الـ 2 مليون ونصف.. و84.5 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج
محليات
 “وهج” السعودية تعلن تصنيع قطع غيار الطيران لشركة هانيويل ايروسبيس في أمريكا وأوروبا وآسيا
أبرز المواد
 “التحذير من الأحزاب والفرق”.. لقاء بمنطقة الباحة 
محليات
 “سعود الطبية” توضح خطوات دور الممارس الصحي في مكافحة المضادات الميكروبية
محليات
 دوري أبطال أسيا يزف بشرى لجماهير الهلال بنهائي أبطال أسيا
أبرز المواد
 الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيات وتصادر بضاعتهن ( فيديو)
أبرز المواد
 جامعة حائل تنفذ فعاليات متنوعة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
محليات
“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

وظائف
سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)

سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)

أبرز المواد
لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية

لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية

أبرز المواد
عراقي تحول للمسيحية.. تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير ليفربول

عراقي تحول للمسيحية.. تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير ليفربول

أبرز المواد

“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1068135
المناطق ـ الرياض:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عن توفر وظيفة شاغرة في تخصص “جيوفيزياء”.
وأوضحت هيئة الرقابة النووية الوظيفة جاءت وفقًا للمسميات التالية:
– باحث علمي مساعد “الرصد الإشعاعي البيئي”.

ملخص الوظيفة:

– تركيب وتشغيل وصيانة محطات الرصد الإشعاعي وربطها مع مركز عمليات الطوارئ في الهيئة، وتحليل البيانات الواردة

من محطات الرصد.

المهام والمسؤوليات:

1 -تشغيل محطات الرصد الإشعاعي والربط مع مركز عمليات الطوارئ في الهيئة.

2 -التركيب والصيانة الدورية لمحطات الرصد.

3 -تحليل بيانات الرصد من المحطات ورفع التقارير الدورية.

4 -تطوير أعمال المحطات وآليات نقل البيانات.

5 -المساهمة في دراسة وتحليل بيانات المسح الجيوفيزيائي للمنشآت النووية.

الشروط:

1 -درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص “جيوفيزياء” متطلب أساسي.

2 -المعدل التراكمي الجامعي لا يقل عن جيد جدًا

3 – لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4 -إجادة اللغة الإنجليزية “تحدثًا وكتابة”.

وأشارت إلى أن أن التقديم ُمتاح الآن وبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 11/04/1443هـ الموافق 16/11/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، للتقديم برجاء الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة.

Advertisements

روابط ذات صلة

الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود
أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
سكان “قيروان الرياض” يشكون من مهاجمة الأفاعي والعقارب جراء تحول الحي مكباً لمخلفات البناء (فيديو)

سكان “قيروان الرياض” يشكون من مهاجمة الأفاعي والعقارب جراء تحول الحي مكباً لمخلفات البناء (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*