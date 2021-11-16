“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة

المناطق ـ الرياض:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عن توفر وظيفة شاغرة في تخصص “جيوفيزياء”.

وأوضحت هيئة الرقابة النووية الوظيفة جاءت وفقًا للمسميات التالية:

– باحث علمي مساعد “الرصد الإشعاعي البيئي”.

ملخص الوظيفة:

– تركيب وتشغيل وصيانة محطات الرصد الإشعاعي وربطها مع مركز عمليات الطوارئ في الهيئة، وتحليل البيانات الواردة

من محطات الرصد.

المهام والمسؤوليات:

1 -تشغيل محطات الرصد الإشعاعي والربط مع مركز عمليات الطوارئ في الهيئة.

2 -التركيب والصيانة الدورية لمحطات الرصد.

3 -تحليل بيانات الرصد من المحطات ورفع التقارير الدورية.

4 -تطوير أعمال المحطات وآليات نقل البيانات.

5 -المساهمة في دراسة وتحليل بيانات المسح الجيوفيزيائي للمنشآت النووية.

الشروط:

1 -درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص “جيوفيزياء” متطلب أساسي.

2 -المعدل التراكمي الجامعي لا يقل عن جيد جدًا

3 – لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4 -إجادة اللغة الإنجليزية “تحدثًا وكتابة”.

وأشارت إلى أن أن التقديم ُمتاح الآن وبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 11/04/1443هـ الموافق 16/11/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، للتقديم برجاء الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة.