“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عن توفر وظيفة شاغرة في تخصص “جيوفيزياء”.
وأوضحت هيئة الرقابة النووية الوظيفة جاءت وفقًا للمسميات التالية:
– باحث علمي مساعد “الرصد الإشعاعي البيئي”.
ملخص الوظيفة:
– تركيب وتشغيل وصيانة محطات الرصد الإشعاعي وربطها مع مركز عمليات الطوارئ في الهيئة، وتحليل البيانات الواردة
من محطات الرصد.
المهام والمسؤوليات:
1 -تشغيل محطات الرصد الإشعاعي والربط مع مركز عمليات الطوارئ في الهيئة.
2 -التركيب والصيانة الدورية لمحطات الرصد.
3 -تحليل بيانات الرصد من المحطات ورفع التقارير الدورية.
4 -تطوير أعمال المحطات وآليات نقل البيانات.
5 -المساهمة في دراسة وتحليل بيانات المسح الجيوفيزيائي للمنشآت النووية.
الشروط:
1 -درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص “جيوفيزياء” متطلب أساسي.
2 -المعدل التراكمي الجامعي لا يقل عن جيد جدًا
3 – لا يشترط وجود خبرة سابقة.
4 -إجادة اللغة الإنجليزية “تحدثًا وكتابة”.
وأشارت إلى أن أن التقديم ُمتاح الآن وبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 11/04/1443هـ الموافق 16/11/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، للتقديم برجاء الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة.
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