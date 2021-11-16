“الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

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نفى “الاتحاد السعودي” شائعة إرسال مقترح للأندية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تعليق” الاتحاد السعودي” عقب تقارير نشرت مؤخراً بأن الاتحاد ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، يبحثان آلية زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 8 لاعبين بدلا من سبعة –وفقاً لـ”مكة”-.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد والرابطة يبحثان مع رؤساء الأندية الفكرة وآلية عدد اللاعبين الأجانب في الملعب باعتماد مشاركة العدد كاملًا، أو إشراك سبعة لاعبين وواحد على دكة الاحتياط، كما كان في موسم 2019، وسط توقعات باعتماد القرار رسميًّا قريبًا، وتحديد تاريخ بدايته من الفترة الشتوية أو مع بداية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الفيصلي والرائد والتعاون وضمك والفيحاء وأبها يؤيدون زيادة عدد اللاعبين الأجانب، فيما ترك الطائي والحزم والباطن القرار للمصلحة العامة.