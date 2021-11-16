احدث الأخبار

لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د
أبرز المواد
 “الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب
أبرز المواد
 “الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 
وظائف
 سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)
أبرز المواد
 لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية
أبرز المواد
 عراقي تحول للمسيحية.. تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير ليفربول
أبرز المواد
 “الصحة”: 97 % من مصابي كورونا في المملكة لم يكملوا التحصين
أبرز المواد
 الإصابات تتجاوز الـ 2 مليون ونصف.. و84.5 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج
محليات
 “وهج” السعودية تعلن تصنيع قطع غيار الطيران لشركة هانيويل ايروسبيس في أمريكا وأوروبا وآسيا
أبرز المواد
 “التحذير من الأحزاب والفرق”.. لقاء بمنطقة الباحة 
محليات
 “سعود الطبية” توضح خطوات دور الممارس الصحي في مكافحة المضادات الميكروبية
محليات
 دوري أبطال أسيا يزف بشرى لجماهير الهلال بنهائي أبطال أسيا
أبرز المواد
لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د

لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د

أبرز المواد
“الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

“الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

أبرز المواد
“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

وظائف
سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)

سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)

أبرز المواد

لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د

لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د
فيتامين «د»
http://almnatiq.net/?p=1068143
المناطق- وكالات:

سلط موقع “هيلث لاين” الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه فيتامين (د) في صحة الجسم، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على تركيزات كافية من الماغنيسيوم والفوسفات في الدم.

وبحسب الموقع المعني بالشؤون الصحسة، هذه العناصر الثلاثة المغذية مهمة للأسنان والعضلات والعظام، مشيرا إلى أن انخفاض مستوى فيتامين (د) يتسبب في العديد من الأعراض كالتعب وآلام العضلات وضعف العظام.

وذكر “هيلث لاين”، أن هناك عدة مصادر بسيطة للحصول على كميات مناسبة من الفيتامين وتجنب نقصانه وهي، الشمس المشرقة، إذ يمكن أن ينتج الجلد فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية (ب)، ويحصل معظم الناس على الأقل على بعض فيتامين (د) بهذه الطريقة.

من بين تلك المصادر، هو بعض أنواع الفطر، إذ يمتلك الفطر قدرة فريدة على إنتاج فيتامين د عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. وهذا يجعلها المصدر النباتي الوحيد الصالح للأكل لفيتامين د، كذلك صفار البيض، على الرغم من أن كمياته المحددة تعتمد بشكل كبير على النظام الغذائي للدجاج والوصول إلى الهواء الطلق.

وهناك أيضا، الجبن الذي مصدرا طبيعيًا لفيتامين د، وإن كان بكميات قليلة جدا، إضافة إلى المكملات، لانه إذا كنت قلقا من عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين د من نظامك الغذائي، يمكن أن تعمل المكملات كمصدر موثوق به وثابت لزيادة نسبة معدل فيتامين د لديك.

Advertisements

روابط ذات صلة

دارسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى الموت المبكر

دارسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى الموت المبكر
دراسة جديدة تربط بين “فيتامين د” وأمراض السمنة.. ما القصة؟

دراسة جديدة تربط بين “فيتامين د” وأمراض السمنة.. ما القصة؟
هل فيتامين “د” يمنع تساقط الشعر؟.. دراسة حديثة توضح

هل فيتامين “د” يمنع تساقط الشعر؟.. دراسة حديثة توضح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*