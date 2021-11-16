لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د

المناطق- وكالات:

سلط موقع “هيلث لاين” الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه فيتامين (د) في صحة الجسم، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على تركيزات كافية من الماغنيسيوم والفوسفات في الدم.

وبحسب الموقع المعني بالشؤون الصحسة، هذه العناصر الثلاثة المغذية مهمة للأسنان والعضلات والعظام، مشيرا إلى أن انخفاض مستوى فيتامين (د) يتسبب في العديد من الأعراض كالتعب وآلام العضلات وضعف العظام.

وذكر “هيلث لاين”، أن هناك عدة مصادر بسيطة للحصول على كميات مناسبة من الفيتامين وتجنب نقصانه وهي، الشمس المشرقة، إذ يمكن أن ينتج الجلد فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية (ب)، ويحصل معظم الناس على الأقل على بعض فيتامين (د) بهذه الطريقة.

من بين تلك المصادر، هو بعض أنواع الفطر، إذ يمتلك الفطر قدرة فريدة على إنتاج فيتامين د عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. وهذا يجعلها المصدر النباتي الوحيد الصالح للأكل لفيتامين د، كذلك صفار البيض، على الرغم من أن كمياته المحددة تعتمد بشكل كبير على النظام الغذائي للدجاج والوصول إلى الهواء الطلق.

وهناك أيضا، الجبن الذي مصدرا طبيعيًا لفيتامين د، وإن كان بكميات قليلة جدا، إضافة إلى المكملات، لانه إذا كنت قلقا من عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين د من نظامك الغذائي، يمكن أن تعمل المكملات كمصدر موثوق به وثابت لزيادة نسبة معدل فيتامين د لديك.