“رنا أبو حربش” و”هيا المدرع” يحصدان البرونزية بالبطولة العربية الأولى للريشة الطائرة للسيدات

محررو المناطق

تُوجت “رنا أبو حربش”، و”هيا المدرع”، نجمتا المنتخب الوطني للسيدات بالميدالية البرونزية خلال المشاركة في البطولة العربية الأولى للسيدات لكرة الريشة الطائرة.

وكانت قد تأهلت لاعبتا المنتخب للريشة الطائرة للسيدات “هيا المدرع” و”رنا أبوحربش” للدور نصف النهائي من منافسات الزوجي ببطولة كأس العرب للريشة الطائرة، بعد فوزهما على زوجي المنتخب الإماراتي كوثر الصايغ وبشرى نجار، بنتيجة 2/0 جاء ذلك في منافسات دور الثمانية من البطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وتستعد ممثلات الأخضر لخوض منافسات الدور نصف النهائي للبطولة أمام نظريتهما لاعبتي المنتخب الأردني.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها عربياً للمنتخب السعودي للسيدات للريشة، كما أنها تعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به الرياضة النسائية في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.