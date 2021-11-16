احدث الأخبار

“رنا أبو حربش” و”هيا المدرع” يحصدان البرونزية بالبطولة العربية الأولى للريشة الطائرة للسيدات
الرياضة
 “الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في Google Chrome.. ويوصي بهذا الإجراء
أبرز المواد
 “أبشر” تحدد 4 خطوات هامة لتأمين الحساب عبر المنصة
أبرز المواد
 رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم
أبرز المواد
 لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د
أبرز المواد
 “الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب
أبرز المواد
 “الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 
وظائف
 سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)
أبرز المواد
 لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية
أبرز المواد
 عراقي تحول للمسيحية.. تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير ليفربول
أبرز المواد
 “الصحة”: 97 % من مصابي كورونا في المملكة لم يكملوا التحصين
أبرز المواد
 الإصابات تتجاوز الـ 2 مليون ونصف.. و84.5 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج
محليات
“رنا أبو حربش” و”هيا المدرع” يحصدان البرونزية بالبطولة العربية الأولى للريشة الطائرة للسيدات

“رنا أبو حربش” و”هيا المدرع” يحصدان البرونزية بالبطولة العربية الأولى للريشة الطائرة للسيدات

الرياضة
“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في Google Chrome.. ويوصي بهذا الإجراء

“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في Google Chrome.. ويوصي بهذا الإجراء

أبرز المواد
“أبشر” تحدد 4 خطوات هامة لتأمين الحساب عبر المنصة

“أبشر” تحدد 4 خطوات هامة لتأمين الحساب عبر المنصة

أبرز المواد
رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم

رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم

أبرز المواد

“رنا أبو حربش” و”هيا المدرع” يحصدان البرونزية بالبطولة العربية الأولى للريشة الطائرة للسيدات

“رنا أبو حربش” و”هيا المدرع” يحصدان البرونزية بالبطولة العربية الأولى للريشة الطائرة للسيدات
http://almnatiq.net/?p=1068144
محررو المناطق

تُوجت “رنا أبو حربش”، و”هيا المدرع”، نجمتا المنتخب الوطني للسيدات بالميدالية البرونزية خلال المشاركة في البطولة العربية الأولى للسيدات لكرة الريشة الطائرة.

وكانت قد تأهلت لاعبتا المنتخب للريشة الطائرة للسيدات “هيا المدرع” و”رنا أبوحربش” للدور نصف النهائي من منافسات الزوجي ببطولة كأس العرب للريشة الطائرة، بعد فوزهما على زوجي المنتخب الإماراتي كوثر الصايغ وبشرى نجار، بنتيجة 2/0 جاء ذلك في منافسات دور الثمانية من البطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وتستعد ممثلات الأخضر لخوض منافسات الدور نصف النهائي للبطولة أمام نظريتهما لاعبتي المنتخب الأردني.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها عربياً للمنتخب السعودي للسيدات للريشة، كما أنها تعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به الرياضة النسائية في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

 

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*