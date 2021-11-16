رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم

محررو المناطق:

أعلن مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هيرفي رينارد، تكشيلة الأخضر الأساسية في مواجهة فيتنام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يلعب الأخضر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد اليامي. خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبد الإله العمري، محمد البريك. خط الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد. قلب الهجوم: صالح الشهري.

ويتربع المنتخب الوطني على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف. ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: السعودية – 13 نقطة، و أستراليا – 10 نقاط، واليابان – 9 نقاط، وعمان – 7 نقاط، والصين -4 نقاط، وفيتنام- بلا نقاط.

تقام مباراة الأخضر أمام المنتخب الفيتنامي في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساء بتوقيت أبوظبي. ومن المقرر أن تنقل مباراة السعودية وفيتنام على شبكة قنوات “SSC” ومنصة شاهد، إضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات فقط.