احدث الأخبار

رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم
أبرز المواد
 لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د
أبرز المواد
 “الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب
أبرز المواد
 “الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 
وظائف
 سفير المملكة السابق لدى بيروت يكشف عن شرط وحيد لوقف تصعيد الخليج إزاء لبنان (فيديو)
أبرز المواد
 لسالكي طريق “المجمعة – رماح”.. تنبيه مهم من “أمن الطرق”: رياح نشطة وسحب رعدية
أبرز المواد
 عراقي تحول للمسيحية.. تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير ليفربول
أبرز المواد
 “الصحة”: 97 % من مصابي كورونا في المملكة لم يكملوا التحصين
أبرز المواد
 الإصابات تتجاوز الـ 2 مليون ونصف.. و84.5 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج
محليات
 “وهج” السعودية تعلن تصنيع قطع غيار الطيران لشركة هانيويل ايروسبيس في أمريكا وأوروبا وآسيا
أبرز المواد
 “التحذير من الأحزاب والفرق”.. لقاء بمنطقة الباحة 
محليات
 “سعود الطبية” توضح خطوات دور الممارس الصحي في مكافحة المضادات الميكروبية
محليات
رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم

رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم

أبرز المواد
لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د

لتجنب آلام العضلات.. 5 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د

أبرز المواد
“الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

“الاتحاد السعودي لكرة القدم” ينفي إرساله مقترح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

أبرز المواد
“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

“الرقابة النووية” تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على التخصصات والشروط المطلوبة 

وظائف

رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم

رسميًا.. رينارد يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام في تصفيات كأس العالم
http://almnatiq.net/?p=1068160
محررو المناطق:

أعلن مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هيرفي رينارد، تكشيلة الأخضر الأساسية في مواجهة فيتنام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يلعب الأخضر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد اليامي. خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبد الإله العمري، محمد البريك. خط الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد. قلب الهجوم: صالح الشهري.

ويتربع المنتخب الوطني على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف. ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: السعودية – 13 نقطة، و أستراليا – 10 نقاط، واليابان – 9 نقاط، وعمان – 7 نقاط، والصين -4 نقاط، وفيتنام- بلا نقاط.

تقام مباراة الأخضر أمام المنتخب الفيتنامي في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساء بتوقيت أبوظبي. ومن المقرر أن تنقل مباراة السعودية وفيتنام على شبكة قنوات “SSC” ومنصة شاهد، إضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات فقط.

Advertisements

روابط ذات صلة

فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع

فيتنام ضد السعودية.. البريكان يقود هجوم الأخضر في التشكيل المتوقع
تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة الأخضر القادمة أمام فيتنام والقنوات الناقلة لها

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة الأخضر القادمة أمام فيتنام والقنوات الناقلة لها
الطريق للمونديال.. وصول بعثة المنتخب إلى هانوي استعداداً للقاء فيتنام

الطريق للمونديال.. وصول بعثة المنتخب إلى هانوي استعداداً للقاء فيتنام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*