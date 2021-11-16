“أبشر” تحدد 4 خطوات هامة لتأمين الحساب عبر المنصة

محررو المناطق:

حددت منصة أبشر، مجموعة من الخطوات الهامة في تأمين الحساب عبر المنصة أو في خلال التعاملات، وذلك تحت شعار “حمايتك تهمنا حافظ على خصوصيتك.

ونشرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجراف يوضح خطوات تأمين الحساب عبر المنصبة والتي جاءت كالتالي:ــ

ــ لا تشارك معلومات حسابك نهائيا.

ــ تأكد من الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة أبشر .

ــ يمكنك استخدام خدمة تفويض ، خدمات أبشر بدلا من إعطاء معلومات الحساب.

ــ رمز التحقق هو لزيادة الامان لحسابك في منصة ابشر احرص على عدم اطلاع الغير عليه.

أمان حسابك في منصة أبشر من أمان تعاملاتك https://t.co/Qs5n5PEPGe pic.twitter.com/fEgnaobhtz — أبشر (@Absher) November 16, 2021