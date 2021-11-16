“البيئة” تعلن ضبط 20 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في 4 مناطق

محررو المناطق:

أعلنت وزارة البيئة، عن ضبطها 20 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية، في الدمام والأحساء والقطيف وجدة، جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، وفي إطار سعى الوزارة لتطبيق نظام المبيدات ولائحته التنفيذية.

وقالت وزارة البيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إجمالي المخالفات بقيمة 322.628 ريالًا، لافتة إلى أن المخالفات عبارة عن مبيدات محظورة أو غير مسجلة أو مخالفة لظروف التخزين.

في سعي الوزارة لتطبيق نظام المبيدات ولائحته التنفيذية؛ تم ضبط 20 مخالفة في عدد من مناطق المملكة. pic.twitter.com/onDH0Wb2X7 — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 16, 2021