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التحالف: تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين بمأرب والبيضاء

التحالف: تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين بمأرب والبيضاء

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التحالف: تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين بمأرب والبيضاء

التحالف: تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين بمأرب والبيضاء
http://almnatiq.net/?p=1068232
محررو المناطق:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن في بيان له، اليوم الثلاثاء، تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين خلال عمليات مأرب والبيضاء.

وأضاف التحالف العربي، أن قواته نفذت 4 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. وأكد التحالف دعمه لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم أمس الاثنين، تنفيذ 26 استهدافاً ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل أكثر من 140 عنصراً من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء.
وقال التحالف العربي إنه تم تنفيذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مؤكدًا على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي “خارج مناطق اتفاق استوكهولم”.

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