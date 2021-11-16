احدث الأخبار

37 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن ضبط 20 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في 4 مناطق
محليات
 التحالف: تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين بمأرب والبيضاء
أبرز المواد
 10 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. أبرزها اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة وتعديل مواد تشكيل لجنة مكافحة المخدرات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة الرياض
 إطلاق أول منصة إلكترونية للكراسي البحثية في الجامعات (فيديو)
محليات
 رسميًا.. “العدل” تعلن إطلاق النسخة التجريبية من “البورصة العقارية”
أبرز المواد
 31 ألف بلاغًا خلال شهرين.. “عسير” تواصل حملات معالجة التشوهات البصرية
المناطق
 “الزكاة والضريبة” تُعلن أبرز مخالفات تطبيق الفوترة الإلكترونية وغراماتها
محليات
 “لنجلعها خضراء”.. حملة تشجير للمركز الوطني للغطاء النباتي بالحدود الشمالية
المناطق
 “المرور” توضح مدى إمكانية حمل سيدة لرضيعها أثناء قيادة المركبة
أبرز المواد
37 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

37 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد
“البيئة” تعلن ضبط 20 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في 4 مناطق

“البيئة” تعلن ضبط 20 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في 4 مناطق

محليات
التحالف: تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين بمأرب والبيضاء

التحالف: تدمير 16 آلية وسقوط 130 عنصرًا من الحوثيين بمأرب والبيضاء

أبرز المواد
10 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. أبرزها اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة وتعديل مواد تشكيل لجنة مكافحة المخدرات

10 قرارات لمجلس الوزراء اليوم.. أبرزها اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة وتعديل مواد تشكيل لجنة مكافحة المخدرات

أبرز المواد

37 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

37 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1068240
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 16/11/2021، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 44 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,373 كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,297 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,818 حالة.

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت وزارة الصحة، أنه 97% من المصابين بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في السعودية خلال الشهرين الماضيين، لم يأخذوا اللقاح أو أخذوا جرعة واحدة فقط.
وأضافت الوزارة أن 65%؜ من المصابين غير محصنين و32%؜ منهم محصنون بجرعة واحدة، بينما 3% من المصابين محصنون بجرعتين.
في السياق، دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، كما دعت للمبادرة بأخذ الجرعة المعززة من اللقاح.

Advertisements

روابط ذات صلة

“الصحة”: 97 % من مصابي كورونا في المملكة لم يكملوا التحصين

“الصحة”: 97 % من مصابي كورونا في المملكة لم يكملوا التحصين
الإصابات تتجاوز الـ 2 مليون ونصف.. و84.5 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج

الإصابات تتجاوز الـ 2 مليون ونصف.. و84.5 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج
الصحة تعتمد مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ

الصحة تعتمد مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*