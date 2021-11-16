أمين الشرقية يستقبل فريق الظهران “كوبراز” لكرة القدم الأمريكية

المناطق- المنطقة الشرقية:

استقبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاءـ، قائد فريق الظهران “كوبراز” لكرة القدم الأمريكية، محمد بن زياد مغربل، وهدف اللقاء التعريف بأبرز فعاليات وأنشطة الفريق، وذلك بمقر الأمانة.

وفي بداية اللقاء رحب الامير، بالفريق، وأكد بأن الأمانة تحرص على دعم وتشجيع كافة الفعاليات والأنشطة الشبابية التي تستهوي الشباب في عدة قطاعات، ومنها الأنشطة الرياضية التي يتم التركيز على فعالياتها، بهدف توعية أفراد المجتمع بكافة فئاته بأهمية ممارسة الرياضة وجذب فئة أكبر للمشاركة في البرامج الرياضية وحضورها مما يجعل من الرياضة جزءًا من الحياة المجتمعية والتي بدورها تعزز من رفاهية الفرد في المنطقة.

كما تلقى المهندس فهد الجبير، دعوة من قائد الفريق محمد مغربل، لحضور المباراة الودية بين فريق الظهران “كوبراز” وفريق جدة لكرة القدم الأمريكية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل الموافق 13/4/1434هـ، على أرض ملاعب “ذا وينرز-The winners ” خلف منتزه الملك فهد بالدمام.

يذكر أن فريق الظهران “كوبراز” لكرة القدم اخالرياضية يعد الفريق الرابع من عدد الفرق التي تم تشكيلها في المملكة لهواة هذه اللعبة الرياضية بمدينة الظهران، وهي احدى الألعاب التي استهوت عدد من الشباب في مختلف مناطق المملكة، و التي تعزز أهمية ممارسة الرياضة بشتى أنواعها وأشكالها وثقافاتها المتعددة.