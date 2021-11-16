خلال 10 أشهر.. بلدية وسط الدمام تباشر 4851 بلاغًا

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أعلنت بلدية وسط الدمام عن إحصائية البلاغات التي تم استقبالها ومباشرتها من خلال مركز البلاغات 940، والتي بلغت 4851 بلاغ، حول الخدمات البلدية شملت الصحة والبيئة والنظافة، والتشوه البصري، والأسواق والباعة الجائلين ومساكن العمالة، ومخالفات الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال الـ 10 أشهر الماضية من هذا العام 2021.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأن مجموع البلاغات التي تم مباشرتها منذ مطلع السنة الميلادية 2021 حتى شهر سبتمبر الماضي، بلغ 4851 بلاغاً، حيث تم معالجة 745 بلاغ يتعلق بالنظافة العامة وإزالة الأنقاض ومخالفات البناء والتشوه البصري، فيما بلغ عدد البلاغات الخاصة بالإصحاح البيئي ومخالفة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد على كافة الأنشطة التجارية والصحية 3097 بلاغاً تم مباشرتها، كما قامت الفرق الرقابية في البلدية بمباشرة 36 بلاغ يختص بالمساكن الجماعية للأفراد ضمن لجنة متابعة مساكن العاملين، و973 بلاغاً عن الباعة الجائلين والمباني الآيلة للسقوط وملاحظات الحدائق العامة.

وأكد الشمري بأن البلدية تسعى جاهدة لتسريع وتيرة التعامل مع البلاغات الواردة ومعالجتها وتحقيق أعلى نسب رضا المستفيد وتحسين جودة الخدمات، تماشيًا مع مستهدفات العمل البلدي، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.