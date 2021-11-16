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تنفيذ 1200 جولة رقابية.. تحرير 89 مخالفة في أسواق والمراكز التجارية بالشرقية

تنفيذ 1200 جولة رقابية.. تحرير 89 مخالفة في أسواق والمراكز التجارية بالشرقية

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تنفيذ 1200 جولة رقابية.. تحرير 89 مخالفة في أسواق والمراكز التجارية بالشرقية

تنفيذ 1200 جولة رقابية.. تحرير 89 مخالفة في أسواق والمراكز التجارية بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=1068254
المناطق - المنطقة الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الإثنين، 1280 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 89 مخالفة، وإغلاق منشأتين مخالفتين، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة، إنها استقبلت 8 بلاغات، عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وتحرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة. ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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