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أطلق النار على مواطن حتى وفاته.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مقيم بجيزان

أطلق النار على مواطن حتى وفاته.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مقيم بجيزان
وزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1068256
المناطق - واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى “يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى” الآية، وقال تعالى “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”.

أقدم / خالد علي مهدي السودي – يمني الجنسية – على قتل / فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد علي مهدي السودي اليوم الثلاثاء 11 /4 / 1443هـ، بالإدارة العامة للسجن “الايواء” بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

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