الشهري يتقدم للمنتخب الوطني بالهدف الأول أمام فيتنام في الدقيقة 31

محررو المناطق:

أحرز نجم منتخبنا الوطني صالح الشهري الهدف الأول للأخضر في مرمى فيتنام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب: حراسة المرمى: محمد اليامي. خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبد الإله العمري، محمد البريك. خط الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد. قلب الهجوم: صالح الشهري.

ويتربع المنتخب الوطني على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف. ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: السعودية – 13 نقطة، و أستراليا – 10 نقاط، واليابان – 9 نقاط، وعمان – 7 نقاط، والصين -4 نقاط، وفيتنام- بلا نقاط.