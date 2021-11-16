فيتنام ضد السعودية.. الأخضر يتقدم بالهدف الأول بأقدام الشهري

محررو المناطق:

أنهى المنتخب الوطني شوط المباراة الأول أمام فيتنام بالتقدم بهدف نظيف سجله المهاجم صالح الشهري في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب: حراسة المرمى: محمد اليامي. خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبد الإله العمري، محمد البريك. خط الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد. قلب الهجوم: صالح الشهري.

ويتربع المنتخب الوطني على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف. ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: السعودية – 13 نقطة، و أستراليا – 10 نقاط، واليابان – 9 نقاط، وعمان – 7 نقاط، والصين -4 نقاط، وفيتنام- بلا نقاط.