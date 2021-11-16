اختتام اجتماع مجلس اتحاد الجامعات العربية الـ 53 بالدمام

اختتم اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية الذي استضافته جامعة الأمير محمد بن فهد برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، وحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة، ومشاركة رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة.

وناقش الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، مختلف نشاطات الأمانة العامة للاتحاد خلال المراحل السابقة والحالية وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد والندوات والمؤتمرات التي يعقدها ومكان وزمان انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد، وسبل التعاون المثمر بين الجامعات العربية في مجالات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وسبل الارتقاء بالتعليم العالي في الوطن العربي بشكل عام، إضافة إلى الجوائز الأكاديمية لأفضل رسالتي ماجستير ودكتوراه في الدورة الحالية.

واتفق المجلس على عدد من المبادرات منها جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في خمسة فروع تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي وتعزيز ثقافته والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عموماً، وإنشاء المجلس العربي لتنمية الشباب بهدف تنمية واقع الشباب العربي وتعزيز قدراته المختلفة خصوصاً في المجالات العلمية والأكاديمية، وتعزيز الثقافة العامة وتوفير الدعم اللازم لهم.