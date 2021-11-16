محافظ تيماء يستقبل مدير عام شؤون الاسكان بتبوك

المناطق- تيماء - حماد الرشدان

استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم في مكتبه بالمحافظة مدير عام شؤون الاسكان بمنطقة تبوك المهندس أسماعيل عطاالله المسعودي ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياج المحافظة لخدمات الاسكان التنموي و سبل توفير الوحدات السكنية للأسر المستحقة كما تم خلال اللقاء البحث عن الاراضي المناسبة والمخدومة بالمحافظة وذلك لانشاء وتشييد وحدات جديدة للمستحقين.

يذكر ان الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع.