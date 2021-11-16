محافظ حفر الباطن يفتتح مدرستَي الرجاء ونوير الشيبان

افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، مدرستَي الرجاء ونوير الشيبان التابعتين لجمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية برهان لتحفيظ القرآن سعد المشحن، وأعضاء مجلس الإدارة.

وزار مدرسة الرجاء وتجول فيها والمرافق التابعة لها التي تحوي فصولًا دراسية مهيأة بالوسائل التعليمية، وصالات للتدريب القرآني والدورات، وصالة مخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات القرآنية، وغيرها.

فيما شاهد عرضا مرئيا للمدرسة حول الطاقة الاستيعابية لها والتكلفة الإجمالية لها.

عقب ذلك، دشن سمو محافظ حفر الباطن افتراضيًا مدرسة نوير الشيبان لتحفيظ القران وشاهد عرضًا مرئيًا عن مرافقها وخدماتها، واطلع على ما حققته جمعية برهان من تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني.