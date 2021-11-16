محافظ حفر الباطن يفتتح مدرستَي الرجاء ونوير الشيبان

محافظ حفر الباطن يفتتح مدرستَي الرجاء ونوير الشيبان

المناطق
اختتام اجتماع مجلس اتحاد الجامعات العربية الـ 53 بالدمام

اختتام اجتماع مجلس اتحاد الجامعات العربية الـ 53 بالدمام

المناطق
محافظ تيماء يستقبل مدير عام شؤون الاسكان بتبوك

محافظ تيماء يستقبل مدير عام شؤون الاسكان بتبوك

المناطق
أول تعليق من وزير الرياضة بعد فوز المنتخب على “فيتنام”

أول تعليق من وزير الرياضة بعد فوز المنتخب على “فيتنام”

أبرز المواد

محافظ حفر الباطن يفتتح مدرستَي الرجاء ونوير الشيبان

محافظ حفر الباطن يفتتح مدرستَي الرجاء ونوير الشيبان
http://almnatiq.net/?p=1068364

افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، مدرستَي الرجاء ونوير الشيبان التابعتين لجمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية برهان لتحفيظ القرآن سعد المشحن، وأعضاء مجلس الإدارة.

وزار مدرسة الرجاء وتجول فيها والمرافق التابعة لها التي تحوي فصولًا دراسية مهيأة بالوسائل التعليمية، وصالات للتدريب القرآني والدورات، وصالة مخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات القرآنية، وغيرها.
فيما شاهد عرضا مرئيا للمدرسة حول الطاقة الاستيعابية لها والتكلفة الإجمالية لها.

عقب ذلك، دشن سمو محافظ حفر الباطن افتراضيًا مدرسة نوير الشيبان لتحفيظ القران وشاهد عرضًا مرئيًا عن مرافقها وخدماتها، واطلع على ما حققته جمعية برهان من تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني.

Advertisements

روابط ذات صلة

محافظ حفر الباطن يدشن حملة “مكارم الأخلاق”

محافظ حفر الباطن يدشن حملة “مكارم الأخلاق”
محافظ حفر الباطن يستقبل مدير الشؤون الصحية

محافظ حفر الباطن يستقبل مدير الشؤون الصحية
محافظ حفر الباطن يتفقد أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار.. ويوجه بتكثيف الجهود

محافظ حفر الباطن يتفقد أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار.. ويوجه بتكثيف الجهود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*