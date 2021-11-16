قبل ساعات من الاختبارات.. مستشار تعليمي يحذر الطلاب من 3 مخاطر (فيديو)

محررو المناطق

حذر المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، من خطورة السهر على الطلاب قبل أداء الامتحانات .

وقال الحمادي خلال لقائه على قناة “الإخبارية” إن السهر يؤثر على الطلاب بالسلب، ويفقدهم المعلومات والتركيز خلال فترة الاختبارات.

وأضاف المستشار التربوي أنه من المهم النوم مبكرا قبل الامتحانات، والتقليل من الأجهزة الإلكترونية والبعد عن كثرة المنبهات، حتى يستطيع الطلاب النوم جيدا وأداء الاختبارات بشكل سليم.

وتنطلق غدًا الأربعاء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب جائحة كورونا.

فيديو | المستشار التربوي والتعليمي "عبداللطيف الحمادي": السهر يؤثر على الطلاب ويفقدهم المعلومات والتركيز خلال فترة الاختبارات#الإخبارية

⁧#نشرة_النهار pic.twitter.com/JxTZwTecs7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2021