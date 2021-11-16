“صحة الرياض” تواصل حملتها التوعوية للسكري

تواصل “صحة الرياض” تنفيذ حملتها التوعوية بالسكري من خلال تنفيذ فعاليات متزامنه في عدة مواقع.

وشملت الحملة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض ، و هيئة الرياضة ، وكذلك مدينة الامير سلطان للخدمات الانسانية , وغيرها من المواقع .

كنا تضمنت الحملة تقديم تطعيم الأنفولنزا الموسمية، والجرعة التنشيطية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” .

وأكدت “صحة الرياض: أن هذه الجهود بمشاركة تجمع الرياض تأتي في إطار حرصها على تعزيز جهود التوعية الصحية .

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة استهدفت منسوبي عدد من الجهات الحكومية ، وذلك بمشاركة تجمع الرياض الصحي الأول وكذلك تجمع الرياض الصحي الثالث.

، وتضمنت إلى جانب التطعيمات الوقائية والمعززة، خدمات فحص ضغط الدم المرتفع ومرض السكري، إضافة أنشطة للتوعية بمرض السكري وأسبابه وكيفية الوقاية منه والتعايش معه، والتوعية بالغذاء الصحي .