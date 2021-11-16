مذكرتا تفاهم لإنشاء مركزٍ بحثيٍّ وتطوير الخدمات الصحيَّة المهنيَّة بـ “أم القرى”

أبرم رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب مذكرتَي تفاهم مع معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو اثنين؛ لإنشاء مركز البحث والابتكار بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية في الجامعة، بهدف إجراء البحوث الاستشارية والتطبيقية في السلامة والصحة المهنية وتطوير تشريعاتها المعزِّزة لصحة الفرد وبيئة العمل.

وأكَّد رئيس الجامعة أن مذكرتَي التفاهم تأتي ضمن جهود الجامعة المؤسسيَّة ممثلة في معاهدها البحثيَّة وكلياتها الأكاديميَّة لخدمة المجتمع بخبرات كوادر علميَّة مؤهلة، إضافة إلى ما تمتاز به المنظومة البحثية بالجامعة من بنية تحتيَّة ذات معايير مهنية عالية، مثمنًا ثقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشيرًا إلى أن العائد من نتائج الدراسات يذهب لتطوير بيئة العمل لتكون آمنةً صحيًّا، وتسهم في تعزيز نمط جودة الحياة لدى المجتمع.

بدوره أفاد عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد الشريف أن مركز البحث والابتكار يهدف إلى تحسين مستوى الأبحاث التقنية والتطبيقات والحلول الابتكارية بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تطوير تشريعاتها على المستوى الوطني، بما يُسهم في حماية العاملين من إصابات العمل، وتطوير حلول شاملة تخدم الصحة المهنية للفرد.

ووقَّعت الجامعة مذكرتي التفاهم ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية 2021م، الذي تنظِّمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة 10-12ربيع الثاني 1443هـ بالرياض، بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووكيل الجامعة للبحث والابتكار الدكتور علي الشاعري، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور محمد الشريف.

وشارك المعهد خلال فعاليات المؤتمر بـ 8 جلسات استشارية ضمن بيئات العمل المختلفة، إضافةً إلى المشاركات العلمية المتعلقة بإدارة الطوارئ الإشعاعية في المنشآت الصناعية، وتأثير تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية على تطوير وتجويد أداء المقاولات والمشاريع الصناعية، وتحقيق سلامة الحشود باستخدام الجدولة الزمانية والمكانية في مشعر منى أثناء الحج.

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