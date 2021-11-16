الزعاق يكشف تقاصيل مثيرة عن سحب “الرباب” وتأثرها على المملكة (فيديو)

محررو المناطق

ألقى الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الضوء على السحب وأنواعها خلال العام.

وقال الزعاق خلال برنامجه على قناة “العربية” إن السحب تنقسم إلى 3 أقسام، عالية ومتوسطة ومنخفضة، مشيرا إلى أن العامة يسمونها بالسحاب العابرة، والسحاب الماطرة.

وأشار إلى أن السحب العابرة هي السحب الصيفية العكسية، والتي تأتينا من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية.

وتابع: السحب الماطرة هي السحب الشتوية، فمع دخول موسم الوسم، تأتي السحب من الجهة الشمالية الغربية من هضبة البحيرت في جنوب افريقيا، والعرب يسموها بسحاب الرباب.

وأوضح أنه مع دخول موسم الوسم تبدأ السحب الشتوية وتؤثر على العراق، وبلاد الشام، وشمال شرق السعودية.