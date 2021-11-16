230 مشاركة في منافسات الأولمبياد الثقافي بجامعة الملك خالد

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات اليوم، منافسات الأولمبياد الثقافي لطالبات الجامعة، الذي اشتمل على 15 منافسة تمثلت في حفظ القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، إضافةً إلى منافسة اشرح، ومنافسات الشعر الفصيح، والشعر النبطي، والقصة القصيرة، والمساجلة الشعرية، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي، والمسابقة الثقافية، والخدمة المجتمعية.

وشهد حفل الختام كلمة لوكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة صالحة عسيري، أشارت فيها إلى أن الأولمبياد الثقافي السابع للطالبات استهدف تحفيز الطالبات للتعبير عن مواهبهن وإبداعاتهن المتنوعة، وتشجيع المشاركات المختلفة والإنتاج الأدبي والفني، وتعزيز مجالات وجسور التواصل الثقافي، مشيدة بمشاركات الطالبات البالغ عددهم 232 من مختلف فروع الجامعة في المجالات المختلفة والتي عكست حرصهن على إبراز مواهبهن في هذا البرنامج.

وشهدت تجربة الأولمبياد لهذا العام إطلاق منصة رقمية خاصة تتيح للطالبات التسجيل في أي مجال من المجالات، كما تتيح للمحكمات الاطلاع على المشاركات وتقييمها إلكترونيًّا.