طبيب يوضح طريقتين للتخلص من أعراض الرقبة النصية (فيديو)  

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أكد الدكتور ضياء حسين طبيب أمراض الروماتيزم، أن الوقاية من أعراض الرقبة النصية أهم من العلاج فيما بعد .

وأضاف طبيب أمراض الروماتيزم لـ “برنامج ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك تمارين مهمة لتقوية العضلات عن طريق انحناء الرأس على الكتف يمينا، ويسارا، ومن الأمام إلى الخلف .

وأشار إلى أن هذه التمارين تقوي العضلات وتخفف من الآلام، إضافة إلى استخدام الكمدات وتجنب المسكنات بقدر الإستطاعة.

د. ضياء حسين .. طبيب أمراض الروماتيزم : الوقاية من أعراض الرقبة النصية أهم من العلاج فيما بعد .. وهذه تمارين مهمة للتخلص من آلامها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IOQ4ns52ib — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2021