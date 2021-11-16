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طبيب يوضح طريقتين للتخلص من أعراض الرقبة النصية (فيديو)  

طبيب يوضح طريقتين للتخلص من أعراض الرقبة النصية (فيديو)  

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طبيب يوضح طريقتين للتخلص من أعراض الرقبة النصية (فيديو)  

طبيب يوضح طريقتين للتخلص من أعراض الرقبة النصية (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1068457
محررو المناطق

أكد الدكتور ضياء حسين طبيب أمراض الروماتيزم،  أن الوقاية من أعراض الرقبة النصية أهم من العلاج فيما بعد .

وأضاف طبيب أمراض الروماتيزم لـ “برنامج ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك تمارين مهمة لتقوية العضلات عن طريق انحناء الرأس على الكتف يمينا، ويسارا، ومن الأمام إلى الخلف .

وأشار إلى أن هذه  التمارين تقوي العضلات وتخفف من الآلام، إضافة إلى استخدام الكمدات وتجنب المسكنات بقدر الإستطاعة.

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