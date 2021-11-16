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هل يجوز نقل “الوقف” من شخص إلى آخر؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو)  

هل يجوز نقل “الوقف” من شخص إلى آخر؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو)  

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هل يجوز نقل “الوقف” من شخص إلى آخر؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو)  

هل يجوز نقل “الوقف” من شخص إلى آخر؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1068488
محررو المناطق

أكد الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، أن نقل “الوقف” من شخص إلى شخص آخر مرتبط بالوصية.

وأوصى السليمان خلال لقاءه مع برنامج “فتاوي”  بالجوء إلى المحاكم في مثل هذه القضايا لأن رأي المفتي قد لا يأخذ به الورثة.

وتابع أنه ينظر في مثل هذه المسائل حسب الوصية، سواء كان قد  أوصى المتوفي  به لأحد من أحفادة أو أبنائه، مؤكدا أن حكم القاضي هو الفيصل في هذه الأمور.

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